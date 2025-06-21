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Ekrem İmamoğlu’nun Babasına Ait Arazi Arandı

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JANDARMA EKİPLERİ ARAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma çerçevesinde 23 Mart’ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olan arazide, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri arama gerçekleştirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bugün saat 15.00 sularında jandarma ekipleri, belirtilen araziye yöneldi. Arama öncesinde çevrede güvenlik önlemleri alındı ve ekipler arazide toplamda yaklaşık iki saat boyunca arama yaptı. Yapılan arama sonrasında ekiplerin araziden ayrıldığı ifade edildi.

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