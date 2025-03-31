Ekrem İmamoğlu’nun Babasından Dikkat Çeken Beddua

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Yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram sabahı yaptığı bir beddua ile gündeme geldi. Bu durum, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

HALK TEPKİ GÖSTERİYOR

Hasan İmamoğlu’nun bu çıkışı, çevresindeki kişiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yankı buldu. Bazı kişiler bu bedduanın babasının duygusal bir anının yansıması olduğunu savunurken, diğerleri ise durumu eleştirdi. Hasan İmamoğlu’nun tutumu, bayram sabahı yapılan bu açıklama ile birlikte dikkatleri üzerine çekti.