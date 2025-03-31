Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun Babasından Dikkat Çeken Beddua

ekrem-imamoglu-nun-babasindan-dikkat-ceken-beddua

YENİ GELİŞMELER

Yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram sabahı yaptığı bir beddua ile gündeme geldi. Bu durum, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

HALK TEPKİ GÖSTERİYOR

Hasan İmamoğlu’nun bu çıkışı, çevresindeki kişiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yankı buldu. Bazı kişiler bu bedduanın babasının duygusal bir anının yansıması olduğunu savunurken, diğerleri ise durumu eleştirdi. Hasan İmamoğlu’nun tutumu, bayram sabahı yapılan bu açıklama ile birlikte dikkatleri üzerine çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

En-Nesyri İçin Suudi ve İngiliz Kancası

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için 40 milyon Euro'luk bir bütçe ayırmayı planlıyor. Oyuncuya, Suudi Arabistan ve İngiltere'den teklifler yağabilir.
Gündem

Volkan Konak’ın Son Sahnede Söyledikleri Ortaya Çıktı

KKTC'deki konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın sahnede söylediği son sözlerine dair görüntüler gün yüzüne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.