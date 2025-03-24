Ekrem İmamoğlu’nun Cezaevindeki İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı

İMAMOĞLU’NUN CEZAEVİ MACERASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum İmamoğlu’nun cezaevinde geçirdiği ilk gece oldu. İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne saat 16.00 sularında getirilen İmamoğlu’na ait bir fotoğraf gün yüzüne çıktı.

İLK İFTAR MENÜSÜ

Cezaevinde ilk akşamını yaşayan İmamoğlu, niyetli olduğu için akşam yemeği yedi. Sofrasında mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner ve şehriyeli bulgur pilavı bulundu. İçecek olarak ayran verildi. Bu akşam ise orucunu, et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açacağı öğrenildi.

9 NUMARALI KOĞUŞTA KALIYOR

Farklı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 9 numaralı koğuşta kalıyor. Bu koğuşun büyüklüğünün yaklaşık 12m2 olduğu belirtiliyor. Ne olmuştu? İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı. İmamoğlu’na yolsuzluk ve kent uzlaşısı gibi iki farklı suçlama yöneltildi. Yolsuzluk soruşturması, “CHP’de para sayma görüntüleri”ne dayanıyordu.

Tanıkların ifadelerine göre, “İBB Başkanı İmamoğlu ile bazı kişilerin iş adamlarını para vermeye zorladıkları ve piyon kişiler aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri” yönündeki beyanlar doğrultusunda bir rapor hazırlandı. Bu rapor sonrasında başsavcılık, yüz kişi hakkında soruşturma başlattı. Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla gözaltına alındı.