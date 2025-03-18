Ekrem İmamoğlu’nun Diploması Geri Alındı

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ve onunla aynı süreçte yatay geçiş yapan 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine karar verdi. Yapılan açıklamada, ”Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınarak iptal edilmesine karar verilmiştir” denildi.

İPTAL İŞLEMLERİNİN GEREKÇELERİ

Açıklamada, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma evrakının incelendiği ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın raporunda yer alan tespitlerin çerçevesinde hareket edildiği belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden 10’unun kaydının silindiği ve geri kalan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının “yokluk” ve “açık hata” gibi gerekçelerle iptal edilmesine karar verildiği vurgulandı.

İMAMOĞLU’NDAN GELEN TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı. İmamoğlu, ”İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!” ifadelerini kullandı.