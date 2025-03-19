Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan bu operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra belediye yöneticileri, danışmanları ve çeşitli birimlerden toplam 105 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararının ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’ ve ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etme’ suçlamalarına dayandığı açıklandı. Bu durum, İstanbul’un yerel yönetiminde büyük bir etki yarattı. Kararın duyurulmasının hemen ardından siyasette tepkiler artmaya başladı.

SİYASETTE YÜKSELEN TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu için ‘bir sonraki cumhurbaşkanı’ dedi. “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir,” ifadelerini kullandı. “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız… Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır,” diye ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. “Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır,” şeklinde konuştu. “Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Şu anda siyasallaştırdıkları yargı eliyle, demokrasiye darbe girişimi yapıyorlar. Bu suçtur! Suçlular tarih önünde hesap verecektir,” dedi. Diğer yandan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Türkiye’de hukuk fiilen askıdadır, 86 milyonun iradesi çalınmaktadır. Darbe dönemlerinde bile bunlar yaşanmadı,” diye belirtti.

Ayrıca, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, “Yine bir şafak operasyonuyla 20 polis aracıyla konutuna gelinmiş. Gözaltı işlemi uygulayacaklarını düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür,” dedi. “Bu müdahale kabul edilemez. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek,” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ’SİNDEN AÇIKLAMALAR VE TALEPLER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve beraberinde birçok kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine açık bir saldırıdır,” dedi. “Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz,” diye ekledi.

Tülay Hatimoğulları ise, “Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! Bu operasyon hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyondur,” dedi. “Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir.”

Bu süreçte, gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması gerektiği yönündeki talepler artmaya devam ediyor.