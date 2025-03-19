Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltındaki İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

İBB YÖNETİMİNE YÖNELİK OPERASYNLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi üzerinde gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları, gündemde büyük bir etki yarattı. Bu kapsamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMA ANI

Emniyet güçlerindeki işlemleri süren İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlara ait ilk görüntüler resmi olarak yayımlandı. Görüntülerde, polislerle birlikte yürüyen İmamoğlu’nun, kendisini destekleyenlere, “Başkanım her şey güzel olacak, kendinize iyi bakın, bunlar geçecek” sözlerine el sallayarak yanıt verdiği gözlemlendi.