Ekrem İmamoğlu’nun İfadesi Sonrası Açıklaması

İFADESİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Vatan Yerleşkesi’ne götürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verme işlemini tamamladı. İmamoğlu, 4.5 saat süren sorguda toplam 121 sayfa ifade verdi. İlk sorusu, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” olan İmamoğlu, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” yanıtını verdi.

GEÇMİŞ BAŞKANLARI ÖRNEK GÖSTERDİ

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler ve bunların sonuçları hakkında sorulara maruz kaldı. İmamoğlu’nun yanıtı ise şu şekilde oldu: “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar, başkan oldukları dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır ne de imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır.”

SİYASİ MÜDAHALE OLDUĞUNU BELİRTTİ

Gözaltına alınan kişilerin fotoğraflarını tanıyıp tanımadığı sorulduğunda İmamoğlu, ifadelerin içeriğini anladığını belirterek, “Aslında burada bulunmamın yegâne sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi. İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

GEREKEN HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM

Mücadelesinin uzun yıllardır sürdüğünü kaydeden İmamoğlu, “Bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum” diyerek, soracağınız sorularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında detaylı yanıt vereceğini belirtti. İmamoğlu, gerekli gördüğü sorulara da yanıt vereceğini söyledi.

İfadelere dair gizli tanık beyanları ile ilgili 28 sorunun yöneltildiği İmamoğlu bu sorulara “Bu soruyu muhatap almıyorum” diyerek cevap vermedi. Ayrıca, MASAK raporu ile ilgili sorulara “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” yanıtını verdi.

ORTAK BAZ KAYITLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

HTS kayıtlarına dayanarak bazı şüphelilerle ortak baz kayıtlarında bulunmasının sebebi sorulduğunda, İmamoğlu “İkametim o tarihlerde Beylikdüzü’nde olduğu için oralarda baz vermem normaldir” dedi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Kapki ve Eyüp Subaşı ile ortak baz kaydı olduğunun belirtilmesi üzerine, “Belediye Başkanı olduğum için hizmet sebebiyle gün içinde İstanbul’un birçok semtinde kamu görevini yapmam itibariyle sürekli hareket halindeyim” diyerek bunun nedenini açıkladı.

ÇOK DAHA KÖTÜ HİSSEDİYORUM

İfadesine eklemek istediği bir şey olup olmadığını soran İmamoğlu, “Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden, ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

KUMPAS OLDUĞUNU VURGULADI

İmamoğlu, “Sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibariyle Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak” ifadeleriyle yaşanan durumu eleştirdi. Bu durumun ülkenin itibarına zarar verdiğini ve demokrasinin zedelendiğini belirtti.

HAKLARINI ARAYACAĞINI SÖYLEDİ

Yalnızca kendi savunmasını değil, suç isnadında bulunanlarla ilgili yasal haklarını arayacağını söyleyen İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir belediye başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı, milletimin huzurunda söz veriyorum” dedi. İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında da ifade vereceğini ekledi.