Ekrem İmamoğlu’nun İnşaat Şirketine El Kondu

HAREKETLİ DAKIKALAR YAŞANDI

Sabah saatlerinde kentte kalabalık ve hareketli anlar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında yolsuzluk ve kent uzlaşısı konularında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltı kararı verildi.

SUÇLAMALAR VE GEREKÇELERİ

Başsavcılığın açıklamasında, gözaltına alınan sanıkların PKK/KCK terör örgütüne yardımla suçlanmanın yanı sıra, “suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamaları üzerinde duruluyor.

ŞİRKETİNE EL KONULDU

Akşam saatlerinde yaşanan bir başka gelişme ise dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat’a el konulduğunu bildirdi. Açıklamada, “MASAK raporları doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur” ifadelerine yer verildi.