Ekrem İmamoğlu’nun Mahkeme Kararı Bekleniyor

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Türkiye, Çağlayan Adliyesi’nden gelecek mahkeme kararına dikkat kesilmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Terör soruşturması çerçevesinde 2 saat boyunca ifade veren İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında da ifadesini tamamladı. İfadenin sona ermesinin ardından savcılığın İmamoğlu’nu mahkemeye sevk etmesi bekleniyor ve ardından İmamoğlu hakkında karar alınacak.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkında toplamda 7 farklı suçlama bulunuyor. Bu suçlamalar arasında; “suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” yer alıyor.

OLASILIKLA YENİ GİDİŞATLAR

Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen 4 farklı senaryo gündemde. İlk olarak, İmamoğlu serbest bırakılabilir ve bu durumda İBB Başkanlığı görevine devam edilir. İkincisi, serbest kalmasına rağmen ‘terör’ suçlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyum ataması gerçekleştirilebilir. Üçüncü senaryo ise, terör suçlamasıyla tutuklanması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasıdır. Son olarak, organize suç örgütü suçlamasıyla tutuklanırsa, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi mecliste bir seçim yapılabilir ve yeni bir başkan seçilebilir.