Ekrem İmamoğlu’nun Savcılık İfadeleri Açıklandı

TÜM SUÇLAMALARA SERT YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında verdiği ifadeler kamuoyuna açıklandı. İmamoğlu, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda 10 sayfalık, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ise 2,5 saat süren 2 sayfalık ifade vererek, kendisine yöneltilen suçlamalara güçlü yanıtlar verdi. İmamoğlu’nun savcılıkta dile getirdiği açıklamalar ve suçlamalara verdiği karşılıklar oldukça dikkate değer.

TERÖR SUÇLAMALARI ÜZERİNDEN YANITLAR

Savcılığın “kent uzlaşısı” kavramı ve terör bağlantılı 18 kişinin CHP listelerinden meclis üyesi olmasıyla ilgili sorularına İmamoğlu, “Kent uzlaşısı ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum. Bu konu bana değil, şu anda hükümetle diplomasi içinde olan DEM Parti yöneticilerine sorulmalı. Terör örgütleriyle bağlantılı isimleri ne bilirim ne de takip ederim” şeklinde cevap verdi. 2024 yerel seçimlerinden bir ay önce DEM Parti’den CHP’ye geçen bu 18 kişinin durumuyla ilgili ise, “39 ilçede bin 500’e yaklaşan meclis üyesinin kim olduğunu biliyor olmam mümkün değil. Bu isimler İlçe Seçim Kurulu ve YSK tarafından onaylandı. Bu aşamada başlatılan soruşturmayı kasıtlı bir siyasi müdahale olarak görüyorum” dedi.

Savcılığın “Terör örgütlerinde aktif akrabanız veya yakınınız var mı?” sorusuna ise İmamoğlu, “Ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz. Bu soruyu bile zul kabul ederim” diyerek cevap verdi.

GİZLİ TANIK İDDİALARINA RED

Gizli tanık “İlke”nin, “DEM Parti’nin CHP’yi desteklemesi için para trafiğini Murat Ongun’un sağladığı” iddiasını yanıtlayan İmamoğlu, “Gizli tanık uygulamasını ve beyanlarını kabul etmiyorum. Bunlar uydurma, kumpas içerikli yalan ifadelerdir. Murat Ongun, Mahir Polat veya Resul Emrah Şahan’ın böyle bir ilişkisi yoktur” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Reform Enstitüsü’nün bir düşünce kuruluşu olarak planlandığını, ama şu an aktif olmadığını belirtti.

YOLSUZLUK SUÇLAMALARINA CEVAP

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İmamoğlu’na yöneltilen fotoğraf soruları da gündeme geldi. İmamoğlu, “Fotoğraflarla cevap vermek istemiyorum. Hayatım halkın arasında geçti, tanıdığım insanları hatırlamak benim güçlü yanımdır. Ancak fotoğraf listesiyle soru sorulmasını uygun bulmuyorum” dedi. Sarıyer’deki bir yeşil alanla ilgili soruya yanıt verirken, “Bu, belediyenin halk için yaptığı binlerce kamulaştırmadan biridir. İlgili raporda hatalı tespitler var, arazi bankadan çekilen krediyle alınmıştır, tekrar araştırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, gözaltı sürecini ve soruşturmayı “ahlak sınırlarını aşan bir yargı tacizi” olarak nitelendirdi. “19 Mart’ta gözaltına alınma yöntemini kınıyorum. Bu sürecin tarihe kara bir leke olarak geçeceğini düşünüyorum. Hakkımı sonuna kadar hukuki yollarla arayacağım” ifadeleriyle savunmasını noktaladı. Ayrıca, “Kent uzlaşısı” kavramının anlamı ve amaçlarıyla ilgili olarak şunları da ekledi: “2018’de Millet İttifakı adayıydım ve o günden bugüne birçok seçimde bu ifadeyi kullandım. Kent Uzlaşısı’nın DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum ve bu tür konuları DEM Parti yöneticilerine sormak gerekiyor.”

SİYASİ MÜDAHALE VURGUSU

İmamoğlu, İBB Başkanlık konutunda yasadışı bir şekilde gözaltına alındığını ifade ederek, “Soruşturma süreçlerinin yargı üzerinden siyasi müdahale olduğunu hatırlatmak isterim” dedi. 39 ilçedeki meclis üyeliği süreçleriyle ilgili ise, “Benim bilmem mümkün değil. Yasal olan partilerden gelen isimler, tüm listelerde yer alabilmektedir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İmamoğlu, gizli tanık ifadelerini şiddetle reddederek, bunların yalan ve iftira içerdiğini ifade etti. “Yüce Türk yargısının böyle bir yöntemle muhatap edilmesini kınıyorum” dedi. İzlemekte olduğu hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan İmamoğlu, Türkiye’nin itibarının zedelendiğini ve hukuk duygusunun yerle bir olduğunu dile getirdi.

HUKUKSAL SORUŞTURMALARLA İLGİLİ ÇAĞRI

İmamoğlu, belediyede işe alınan kişilerin terör örgütleri ile bağlantısının olduğu iddialarına ise, “Daha önceki müfettişler soruşturma yaptı ve dava açılmadı” dedi. Ayrıca, MASAK Raporu’nda “Reform Vakfı’nın para transferleri” ile ilgili sorulara, “Vakfın kurulmasında yer almadım, bilgim yok” şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, “Kent uzlaşısı tanımından herhangi bir katkım yoktur. Başka partilerden de CHP’ye katılan meclis üyeleri olmuştur” diye de ekledi.

İmamoğlu, gözaltına alınma sürecinde yaşananların ülke için büyük bedeller getirdiğini ifade ederek, “Hukuk, adalet duygularını yerle bir etmiştir” şeklinde sözlerine son verdi.