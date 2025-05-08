ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına 8 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye’den erişim engeli konuldu. 19 Mart 2025 tarihinden beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İmamoğlu, gözaltı ve tutukluluğuna karşı düzenlenen protestolar sırasında sık sık bu hesabından paylaşım yapıyordu. Şu anda İmamoğlu’nun hesabına Türkiye’den erişim mümkün olmuyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İMAMOĞLU’NUN SON PAYLAŞIMI

İmamoğlu’nun X hesabından en son yaptığı paylaşım, 7 Mayıs 2025 tarihinde CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenleyeceği mitinge çağrı yapıyordu. Bu paylaşımda, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadeleri yer almıştı. Hesabının engellenmesi ise bu mitingin ardından gerçekleşti.

CHP’DEN SERT TEPKİ

Erişim engelinin duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve CHP’li vekiller, bu karara büyük tepki gösterdi. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz!” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt Meydanı’na aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca X hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!” şeklinde tepkisini ifade etti.