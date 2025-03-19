Ekrem İmamoğlu ve 27 Kişinin Diploması İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından, bu duruma maruz kalan 27 kişinin daha isimleri kamuoyuna duyuruldu. Üst düzey bir yönetim kurulunun aldığı karara dayanarak, 1990 tarihinde İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 28’inin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edildiği belirtildi.

İPTAL EDİLEN DİPLOMALAR VE GEREKÇELER

İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 10’unun kaydı silinirken, geri kalan 28 öğrencinin diplomalarının iptal edilme nedeni ise usulsüzlük olarak ifade edildi. Bu iptallere maruz kalanlar arasında Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra akademisyenler, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çeşitli bireyler yer alıyor.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN 27 KİŞİ KİM?

Habertürk’ün yayımladığı listeye göre, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 kişi şunlardır: M. Kerem Erman (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı), S. Sedat Köşetaş, Hayri Kaan Başol, Fatih Şabaz, Alkan Cevat Negiş, Salih Buğra, Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell Yönetim Kurulu Üyesi), Pembegül Besen, N. Aylin Ataay (Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı), İ. Doğan Yıldırım, Sinan E. Erdil, Esra Cansu, Melikgâh Özcan, Yeşim Özşahin, Türker Yüksel, Yonca Erişik, Hüseyin Kaplan, Hakan Ulaşan, Cem Diler, İrem Kaptan, Batuhan Tungay, Mehmet Hanedar, Hakkı Mutoğlu, Orhan Kuray, Kenan Külünkçi, Ahmet Kaya, ve Cengiz Sılaoğlu.

SİYASİ VE HUKUKİ YANSIMALAR

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi siyasi çevrelerde önemli bir etki yarattı. CHP ve muhalefet partileri tarafından bu karar “siyasi bir hamle” olarak nitelendirildi. Hukukçular ise benzer durumların geçmişte olup olmadığı üzerine derin bir inceleme yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu gelişmelerin ardından, Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin almış oldukları hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.