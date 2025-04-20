El Freni Açık Araba Şarampole Düştü

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Hamitler Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı.

ARAÇ PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Sürücü, aracını park ettikten sonra el frenini tam çekmemişti. Bir süre sonra, el freninin çekilmeyişi sebebiyle otomobil kendi kendine hareket etmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde şarampole yuvarlanan aracın içinde kimse olmaması büyük bir faciayı önledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

O anlar, şarampole düşen otomobilin amatör bir kamera tarafından kaydedilmesiyle görüntülendi. Görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi.