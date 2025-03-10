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El Şakası Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

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Olayın Başlangıcı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, basit bir el şakasının neden olduğu bir kavga, kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Bugün saat 14.00 sıralarında Cuma Mahallesi Helvacılar Sokak’ta Ü.C. ile 18 yaşındaki İ.D. arasında gerçekleşen sözlü tartışma, hızla kavgaya evrildi.

Saldırı ve Yaralanmalar

Olay sonrası sinirle uzaklaşan Ü.C., bir süre sonra pompalı tüfekle geri dönerek etrafa ateş açtı. Saldırıda, İ.D. ile kavgayı engellemeye çalışan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralıların Durumu ve Gözaltı

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrasında kaçan Ü.C., polis tarafından evine yakın bir noktada, saldırıda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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