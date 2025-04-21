El Salvador’dan Sınır Dışı Teklif

BUKELE’NİN ÇAĞRISI VE TAVSIYELERİ

El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD tarafından sınır dışı edilerek El Salvador’daki hapishaneye gönderilen Venezuelalıların iadesi için bir öneride bulundu. Bukele, sosyal medya platformu X üzerinden Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya hitap ederek, geçen yılki seçim baskınları sırasında tutuklanan muhalif liderler, gazeteciler ve aktivistlerin aile üyelerinin isimlerini paylaştı. “Tek suçları size ve seçim yolsuzluklarınıza karşı çıkmak” diyen Bukele, 252 sınır dışı edilen Venezuelalının geri verilmesi karşılığında aynı sayıda siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını teklif etti.

VENEZUELA’DAN GELEN TEPKİLER

Bukele’nin önerisi, Venezuela tarafından sert bir şekilde yanıtlandı. Bukele’nin listesinde, eski başkan adayı Edmundo González’in damadı ve Arjantin büyükelçiliğinde sığınma talep eden muhalif siyasetçiler gibi farklı ülkelerden 50 tutuklu kişiye yer verildi. Ayrıca, muhalefet lideri María Corina Machado’nun annesi de bu listede bulunuyor. Machado, Ocak ayında evine yapılan polis baskınını duyurmuştu. Bukele ayrıca El Salvador Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela hükümetiyle temasa geçeceğini de duyurdu.

Venezuela Başsavcılığı, Bukele’nin açıklamalarını “sinsi” olarak nitelendirerek onu “neofaşist” olarak tanımladı. Caracas yönetimi, tutuklu Venezuelalılara dair bir liste, hukuki statüleri ve sağlık durumlarına ilişkin raporlar talep etti. Açıklamada, “ABD ve El Salvador’daki Venezuelalıların gördüğü muamele uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlalidir ve insanlığa karşı suçtur” şeklindeki ifadeler dikkat çekti.