Elan Ricardo Sağlık Kontrolünden Geçti

BEŞİKTAŞ, RİCARDO İÇİN SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRDI

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo’nun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerde ilk olarak kan tetkikleri yapıldı.

MUAYENELER TAMAMLANDI

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Ricardo’nun tetkikleri, akciğer kontrolleri, kardiyak testleri ve radyolojik incelemelerle sona erdi. Bu sağlık süreci, oyuncunun Beşiktaş ile sözleşme imzalamasının önünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.