Elazığ’da Araç Devrildi: 5 Yaralı

KAZA GÖZELİ MEVKİİNDE GERÇEKLEŞTİ

Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Gözeli mevkisinde bir kaza meydana geldi. Yusuf Aydın’ın kullandığı 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.