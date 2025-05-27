Gündem

“Elazığ’da Kavga Anı Kameralarda”

elazig-da-kavga-ani-kameralarda

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Sürsürü Mahallesi’nde gerçekleşti. İki grup arasında henüz kesin sebepleri bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekme ve yumruklarla gerçekleşen bir kavgaya dönüştü.

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR

Bu kavga sırasında bir kişi yaralandı ve kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

KYZANANLARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği için olayla ilgili görüntüler elde edildi. Kaçan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Hatay’da Deniz Mahallesi’nde Kayıp

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, durumu araştırmak için bölgeye ekip gönderdi.
Gündem

Konya’da Araçlar Çarpıştı, İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da gerçekleşen kazada kamyonet ve otomobil çarpıştı. 71 yaşındaki Kadir Yıldız ve eşi 70 yaşındaki Fatma Yıldız yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.