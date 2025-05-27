“Elazığ’da Kavga Anı Kameralarda”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Sürsürü Mahallesi’nde gerçekleşti. İki grup arasında henüz kesin sebepleri bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekme ve yumruklarla gerçekleşen bir kavgaya dönüştü.

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR

Bu kavga sırasında bir kişi yaralandı ve kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

KYZANANLARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği için olayla ilgili görüntüler elde edildi. Kaçan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.