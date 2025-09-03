Elazığ’da Sibirya Mersin Balığı Yakaladı

BALIKÇIYI ŞOKE EDEN OLAY

Elazığ’ın Palu ilçesinde amatör balıkçı Mehmet Karabayır, başına gelen beklenmedik olayla büyük bir şok yaşadı. Karabayır’ın oltasına yaklaşık 15 kilo ağırlığında bir Sibirya Mersin balığı takıldı. Yıllardır balık tutan Karabayır, “İlk defa benim oltama böyle bir balık takılıyor. Bu herhalde Mersin balığı ve nesli tükenmek üzere. Bunu tekrar suya bırakacağım” şeklinde konuştu.

DEĞERİ DOLAYISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Karabayır, 40 yıllık balıkçılık deneyiminin ardından böyle bir durumun kendisi için oldukça şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Hem sevindim hem üzüldüm” dedi. Uzmanlar, Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar değer bulabileceğini ifade ediyor. Doğal yaşam alanı Hazar Denizi ve Sibirya olan bu balığın, Murat Nehri’nde görülmesi ise dikkat çekici bir durum olarak değerlendiriliyor.