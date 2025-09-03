Elazığ’da Sibirya Mersin Balığı Yakalandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde amatör balıkçı olan Mehmet Karabayır, yaşadığı olayla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Karabayır’ın oltasına yaklaşık 15 kilo ağırlığında bir Sibirya Mersin balığı takıldı.

ŞAŞIRTICI BALIK BULUNTUSU

Kendine has bir tecrübeye sahip olan Karabayır, yıllardır bu bölgede balık tutsa da ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. “İlk defa benim oltama böyle bir balık takılıyor. Bu herhalde Mersin balığı ve nesli tükenmek üzere. Bunu tekrar suya bırakacağım. 40 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa benim oltama takıldı. Hem sevindim hem üzüldüm.” diye konuştu.

DEĞERLİ HAVYARIN ÖNEMİ

Uzmanlar, Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulabildiğini ifade ediyor. Doğal yaşam alanı Hazar Denizi ve Sibirya olarak bilinse de, balığın Murat Nehri’nde görülmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorlar.