Elazığ, Depremzedelere Yeni Evler Sağlanacak

Elazığ’da 2020 ve 2023 depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. 24 Ocak 2020’deki Elazığ depreminin ardından, kent genelinde 24 binden fazla konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmişti.

HIZLI İLERLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonu altında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşlar için yeni deprem konutları hızla inşa ediliyor. 2020 ve 2023 depremlerinde toplamda 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleşirken, 5 bin 898 konutun yapımı da devam ediyor. Tüm konutların yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

AĞIR HASARLI YAPILAR

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, 2020 ve 2023 yıllarında meydana gelen depremler nedeniyle önemli sayıda hasarlı yapının tespit edildiğine dikkat çekti. Giyik, “2020 depreminden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında 51 bin 939 ağır hasarlı yapı belirlendi. Bu kapsamda yapılan hak sahipliği çalışmaları çerçevesinde 33 bin 893 hak sahipliği AFAD Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Şu anda konut inşaatlarımız hızla devam ediyor. Bugüne kadar 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim etmiş durumdayız ve 5 bin 898 konutun inşaatı devam ediyor. Bu konutların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesinde. Kısa bir süre içerisinde bu konutları tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibi kalmayacak” dedi.

6 Şubat 2023’deki deprem sonrası 11 ilde büyük çapta hasar olduğunu vurgulayan Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerden sonra Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle 453 bin konut yapılması hedeflendi. Geçtiğimiz ay 250 bininci konutun kurası çekildi ve her ay 50 bin konutun kurası çekilmeye devam edecek. Elazığ’da da yaklaşık bin 400 hak sahibinin kuraları planlanıyor. Yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzede vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.