Elazığ, Yeni Konutlarına Kavuşuyor

ELAZIĞ’DA DEPREMZEDELERİN YENİ EVİNE KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elazığ’da 24 Ocak 2020 ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine ulaşması için çalışmalar hızla devam ediyor. 2020 depreminin ardından kent genelinde 24 binden fazla konut inşa edilip hak sahiplerine teslim edildi.

ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA İNŞAATLAR HIZLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda, deprem konutlarının inşaatları hızla sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Elazığ’da evlerini kaybeden vatandaşlar için toplamda 36 bin 557 hak sahibi yeni evlerine yerleştirildi. Şu anda 5 bin 898 konutun yapım süreci devam ediyor ve yıl sonuna kadar tüm konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI 51 BİNİ AŞTI

Elazığ’ın, 2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremlerden dolayı ciddi şekilde hasar gördüğünü ifade eden Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, 51 bin 939 ağır hasarlı yapının tespit edildiğini belirtti. Yapılan hak sahipliği çalışmaları neticesinde, 33 bin 893 hak sahipliğinin tespit edilerek konut yapımına hızla geçildi. Şu an itibarıyla 36 bin 557 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledikten sonra, 5 bin 898 konutun inşaatının da yüzde 75 gerçekleştiğini kaydetti. Giyik, yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibi kalmaması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

DEPREMZEDELER İÇİN KURALAR SÜRECEK

6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük depremler sonucunda 11 ilde ciddi hasar olduğunu aktaran Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu depremlerden sonra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla afetzedelerin bir an önce sıcak yuvasına kavuşması için 453 bin konut yapılması hedefleniyor. Geçtiğimiz ay 250 bininci konutun kurası çekildi ve her ay 50 bin konutun kurasının çekimi yapılacak. Elazığ’da bekleyen bin 400 civarında hak sahibimiz olduğunu belirterek, bu gruptaki konutlar için de kura çekimi yapılmasını planlıyoruz” diye ekledi. Yıl sonuna kadar bekleyen tüm afetzede vatandaşların konutlarına kavuşması amacıyla kuralar her ay devam edecek.