Elazığ Yeniden İnşa Ediliyor Hızla

DEPREMZEDELERİN YENİ EVLERİNE KAVUŞMASI İÇİN HIZLI ÇALIŞMALAR

Elazığ’da 24 Ocak 2020 ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşmaları için çalışmalar devam ediyor. 24 Ocak Elazığ depreminin ardından kentte 24 binden fazla konutun yapımı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA HIZLI YÜKSELİŞ

Depremin yaralarının sarıldığı bu süreçte, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonuyla deprem konutlarının inşaatı hızla devam ediyor. 2020 ve 2023 depremlerinde toplam 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleştirilirken, 5 bin 898 konutun yapımı sürüyor. Yıl sonuna kadar konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.



Elazığ’ın 2020 ve 2023 yıllarında yaşadığı depremler nedeniyle oldukça fazla hasarlı yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, “2020 depreminden sonraki hasar tespit çalışmalarında ve 2023 yılında yapılan çalışmalarda yaklaşık 51 bin 939 ağır hasarlı yapı belirlendi. Buna istinaden hak sahipliği çalışmaları da 33 bin 893 hak sahipliği olarak AFAD Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Konut yapımına hızlı bir şekilde başlanıldı. Bugün itibarıyla 2020’deki kentsel dönüşüm alanlarında yapılan konutlarla 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Konut inşaatlarımız kırsalda ve kentte devam ediyor. Şu anda 5 bin 898 konutun inşaatı sürüyor ve bunların fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 seviyesine ulaştı. Kısa süre içinde bu konutları da tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibi kalmayacak. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kırsalda ve kentsel alanda yer seçimi yapmayı başaramayan yaklaşık 600 vatandaşımız var. Bunun haricindeki tüm hak sahiplerine yıl sonuna kadar konutlarını teslim etmeyi planlıyoruz.” dedi.

HAK SAHİPLERİNE TESLİMAT PLANI

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük felaketten sonra 11 ilde ciddi hasar olduğunu belirten Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve bu depremler sonrasında Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için 453 bin konut yapılması hedeflendi. Geçtiğimiz ay itibarıyla 250 bininci konutun kurası çekildi ve her ay 50 bin konut için kura çekimi yapılıyor. 6 Eylül’de 11 ilde kura çekimi gerçekleştirilecek. Elazığ’da da bu kapsamda kentsel alanda bekleyen bin 400 civarında hak sahibimiz var. Onların kurasını çekmeyi planlıyoruz. Bundan sonra her ay yapılacak kura çekimleriyle yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzede vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.