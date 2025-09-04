Elazığ Yeniden Yapılandırılıyor, Çalışmalar Sürüyor

DEPREMZEDELERİN KONUTLARINA KAVUŞMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elazığ’da, 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde yaşanan depremlerden etkilenen depremzedelerin evlerine ulaşması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2020 Elazığ depreminin ardından kent genelinde toplamda 24 binden fazla konut inşa edilerek hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATLARIYLA HIZLANAN İNŞAAT SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonu ile deprem konutlarının yapımına hız verilerek çalışmalara başlandı. 2020 ve 2023 depremleri sonucunda, toplam 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleştirilirken, 5 bin 898 konutun yapım süreci devam ediyor. Yıl sonuna kadar tüm konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

AĞIR HASARLI BİNALAR VE HAK SAHİPLİĞİ ÇALIŞMALARI

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, 2020 ve 2023 depremleri sonrası tespit edilen ağır hasarlı yapı sayısının 51 bin 939 olduğunu belirtti. “Buna istinaden yapılan hak sahipliği çalışmalarında 33 bin 893 hak sahipliği AFAD müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Konut inşaatına hızlı bir şekilde başlandı. 2020’deki kentsel dönüşüm alanlarında yapılan konutlarla beraber bugüne kadar 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Şu anda devam eden 5 bin 898 konutun fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 seviyesine ulaştı.” dedi.

KONUT TESLİMİ İÇİN HEDEF: YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMA

Giyik, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası 11 ilin büyük oranda hasar gördüğüne de dikkat çekti. “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için 453 bin konut inşa edilmesi hedeflendi. Geçtiğimiz ay 250 bininci konutun kurası çekildi. Her ay düzenli olarak 50 bin konutun kura çekimi olacak.” diyerek, Elazığ’da da kentsel alanda bekleyen bin 400 civarında hak sahibi olduğunu ifade etti. Giyik, “Yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzede vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.