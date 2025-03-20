Elde Edilen Paralar, Şüphelilerin Evlerinden Çıktı

GÖZALTINA ALINAN İŞ İNSANI VE PARA BULUNTUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan iş insanı Ali Nuhoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Kurulu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yakın çalışma arkadaşı Emrah Bağdatlı’nın evinde ele geçirilen büyük miktardaki para görüntüleri ortaya çıktı.

Nakit Miktarı Dikkat Çekiyor

Ali Nuhoğlu, hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden biriydi. Evinde yapılan aramalarda ciddi miktarda nakit para bulundu. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Nuhoğlu’nun evinde 40 milyon lira nakit para ele geçirildi ve bu miktar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yapılan operasyonlar sırasında, şüphelilerin adreslerinden çıkan paranın polis kameralarına yansıdığı öğrenildi.