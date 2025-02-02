Elektriğe Yüzde 140 Zam Beklentisi Var

YENİ TARİFE UYGULAMALARI DEVREDE

Dün itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir tarife dönemi başladı. Artık, aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzerinde olan kullanıcılar, yaklaşık yüzde 100 oranında bir zam ile karşılaşıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Enerji Bakanı Deniz Yavuzyılmaz, bu artışın yalnızca bir başlangıç olduğunu ifade ediyor. İlerleyen dönemlerde 495 TL ve üzeri fatura ödeyen konut abonelerinin yüzde 140 oranında bir zam ile yüzleşeceği öngörülüyor.

ETKİSEDİĞİ KİŞİ SAYISI ARTACAK

Yavuzyılmaz, Sözcü’ye yaptığı açıklamada iktidarın aldığı yeni kararlarla milyonlarca konut abonesinin serbest tüketici tanımına dahil edildiğini belirtiyor. “Aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde olanlar sabit fiyat tarifesinden çıkarıldı ve piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlar artık özel elektrik üretim şirketlerinin insafına terk edildi” diyerek durumu eleştiriyor. Yavuzyılmaz, bu değişikliklerin yalnızca yüksek faturalı konut abonelerini değil, ilerleyen aylarda 495 TL ve üzeri fatura ödeyenleri de etkileyeceğini vurguluyor.

DARBENİN ETKİLERİ BÜYÜYOR

Bu durumu “vatandaşa darbe” ve “enflasyon altında ezilme” olarak tanımlayan Yavuzyılmaz, değişken fiyat tarifesinin dar gelirli vatandaşlar açısından büyük bir yük oluşturduğunu aktarıyor. Sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri için de benzer etkilerin söz konusu olduğunu belirten Yavuzyılmaz, 1250 kilovatsaat sınırını aşan abonelerin de kademeli zamlara maruz kalacağını, böylelikle bu değişimlerin geniş bir kesimi olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ediyor.