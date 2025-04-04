Elektriğe Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Yürürlükte (Not: 6 kelime sınırı nedeniyle özetlenmiştir. Orijinal metin çok daha detaylıydı.)

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TARİFELERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yüzde 25 oranında artış yapıldığını açıkladı. Yeni tarifeler 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ELEKTRİK TARİFELERİNDE ABONE GRUPLARINA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Açıklamada ayrıca BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan edilen doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre, “Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.” denildi.

YENİ TARİFELERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Hem elektrik hem de doğal gaz tarifelerindeki yeni fiyatların 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesiyle sona erdi.