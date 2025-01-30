Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

MEDYA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da basın temsilcileri ile bir araya geldi. Bayraktar, 1 Şubat’ta başlayacak yeni elektrik fatura sistemi hakkında detaylı bilgi aktardı. NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, Bakan Bayraktar’ın açıklamalarını paylaştı.

YENİ DÜZENLEME GEREĞİ

Mevcut destekleme limitleri nedeniyle, aslında destek almaya ihtiyaç duymayan bazı kesimler de destek kapsamına dahil ediliyordu. Bu nedenle, 1 Şubat’tan itibaren elektrik faturalarına yansıyacak şekilde hayata geçirilecek yeni düzenleme, desteği gerçekten ihtiyacı olan gruplara ulaştırmayı amaçlıyor.

DESTEK ALAMAYAN GRUPLAR

Türkiye’de 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım programı dahilinde aylık 75 kilovatsaat elektrik tüketimi için destek almaktadır. Yani, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 10’u bu destekten yararlanıyor.

ETKİLENEN ABONE SAYISI

Ülkedeki ortalama elektrik tüketimi aylık 200 kilovatsaatken, yeni düzenleme ile ortalama tüketimin iki katının üstündeki abonelerin destek alamayacağı belirleniyor. Böylece, aylık tüketimi 417 kilovatsaat ve üstü olan aboneler destek kapsamının dışında kalacak. Bu grupta yer alan aboneler ise toplam abonelerin yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor. Yani, 42 milyon elektrik abonesinin sadece 1 milyon 200 bini destekten faydalanamayacak.

FATURALARDaki ARTIRMA ORANLARI

Mevcut durumda aylık 1.047 lira olan bir elektrik aboneliği, yeni düzenleme ile 2.016 lira olacak ve bu oran yüzde 93 olarak gerçekleşecek. Aylık 600 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesinin mevcut faturası 1.616 lira iken, bu uygulama sonrasında yüzde 80 artışla 2.903 lira olacak. Aylık tüketimi bin kilovatsaat olan ve şu anda 2.860 lira ödeyen bir abone, yüzde 69 artışla 4.839 lira fatura ödeyecek.

FATURADAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMANI

Yeni düzenleme, 1 Şubat itibarıyla yapılacak elektrik tüketimleri için geçerli olacak. Dolayısıyla, bu değişiklikler büyük ölçüde 1 Mart itibarıyla gelecek faturalara yansıyacak. Bazı abonelerin faturaları ise 16-17 Şubat’ta yapılacak.

DOĞALGAZ FATURALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Doğalgazda da benzer bir uygulama söz konusu olacak, ancak bu kış sistem değişmeyecek. İl bazında farklı etkiler görülecek. Erzurum ile Antalya’daki abonelerin durumu farklılık gösterecek.

DOĞALGAZ ZAMMI OLACAK MI?

Doğalgaz fiyatlarının, bu kış yani mart sonuna kadar sabit kalması bekleniyor. Nisan’a kadar doğalgaza zam yapılmayacak. Doğalgazda uygulanan destekleme modeli için çalışma ise yıl sonuna doğru tamamlanacak.