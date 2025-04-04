Elektrik Fiyatlarına Zam Geldi. EPDK, Konut Aboneleri İçin %25 Artış Açıkladı. Yeni Tarifeler 5 Nisan 2025’te Başlayacak

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı. Konut aboneleri için elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam gelirken, diğer sektörlerde de farklı oranlarda artışlar yapıldı.

ELEKTRİKTE ABONE GRUPLARINA GÖRE ZAM ORANLARI

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

100 KWH TÜKETİMİ OLAN KONUT ABONELERİNİN ÖDEYECEĞİ TUTAR

Yeni tarifelerle birlikte 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 259,04 TL olarak belirlendi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Açıklamada, BOTAŞ’ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre de sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 zam yapıldığı belirtildi.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki yeni düzenlemeler, 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. EPDK, açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesiyle sonlandırdı.