Elektrik Fiyatlarına Zam Geldi. EPDK Tarafından Açıklandı. Meskenler İçin %25 Artış Uygulanacak. Yeni Tarifeler 5 Nisan 2025’te Başlayacak

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI 5 NİSAN 2025’TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

EPDK, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı. Konut aboneleri için elektrik fiyatlarına %25 zam gelirken, diğer sektörlerde de farklı oranlarda artışlar yapıldı.

ELEKTRİKTE SEKTÖREL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİNE ZAM

Açıklamada ayrıca doğal gaz fiyatlarındaki artışa da değinildi: “BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.”

YENİ TARİFELER 5 NİSAN 2025’TE BAŞLIYOR

Yapılan zamların 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Açıklamanın sonunda, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesi yer aldı.