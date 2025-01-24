Elektrik Kazasında Dava Devam Ediyor

İZMİR’DE YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren 2 kişi ile ilgili açılan davada, 11’i tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, davacı taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmada, Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan tanık A.Ç’ye söz verildi. Olay günü bölgedeki görevini anlatan A.Ç, “Bize 2 vatandaşın elektriğe kapıldığına dair bir ihbar geldi. Sonrasında bir kişiye daha elektrik çarptığını öğrendik. GDZ Elektrik’i aradım ama ulaşamadım. Polise bilgi verdim. Ambulans çağırdım.” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİLER

Savcı, sanıklar hakkında tutukluluk halinin ve adli kontrolün devam etmesi yönünde mütalaa sundu. Duruşmada söz alan Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi, duruşmada herkesin suçu birbirine attığını belirterek, “Her iki kurumda ölüme sebebiyet verenlerin en ağır cezayı almasını, bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyorum.” dedi. Ardından sanıklar, savcının mütalaasına karşı savunmalarını yaptı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını dinledikten sonra ara kararını açıkladı. Bilirkişi raporunun henüz yetişmemesi ve dosyada bazı eksikliklerin bulunması sonucunda, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına ve 3 tutuksuz sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrolünün yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar verildi. Duruşma, 24 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024’te meydana geldi. Sağanağın ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, su birikintisine basarak akıma kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı şekilde yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalların GDZ Elektrik tarafından yeterli derinlikte gömülmediği, İZSU’nun mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve bu durumun iki kurum arasında yeterli koordinasyon olmamasının olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirtildi. İlk başta gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 13’ü tutuklanmıştı, yargılama sürecinde İZSU çalışanı 6 sanığın dosyası memur olmaları nedeniyle ayrıldı ve ara kararda tutuklu 2 memur tahliye edildi. Mahkeme, yeni bilirkişi tayin etti ve 9 Aralık 2014’te olay yerinde yeniden keşif yaptı.