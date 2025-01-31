Elektrik Tüketim Desteğinde Yeni Düzenleme

ELEKTRİK FATURALARINDA ADİL DESTEKLEME MODELİ UYGULAMAYA GİRİYOR

Yeni bir düzenleme, elektrik faturalarında adaletli bir destekleme modeli oluşturmak amacıyla hayata geçiriliyor. Mevcut sistemde, maddi durumu iyi olan bazı aboneler de destek alabiliyordu. Ancak yeni uygulama ile gerçekten ihtiyaç duyan kesimlere öncelik verilecek. Yarından itibaren yürürlüğe girecek bu düzenleme, desteklerin daha adil bir şekilde dağıtılmasını hedefliyor.

KİMLER DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK?

Türkiye genelinde yaklaşık 42 milyon elektrik abonesi mevcut. Bu abonelerin 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar dahilinde destek alıyordu. Önceki sistemde, bu abonelere aylık 75 kilovatsaatlik elektrik tüketimi için destek sağlanıyordu. Ancak yeni düzenlemeye göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin üzerinde olan aboneler bu destekten yararlanamayacak. Bu değişiklikle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin destek hakkını kaybetmesi bekleniyor. Toplam abone sayısı içinde bu grubun oranı ise yalnızca %3.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ ARTILIŞLAR

Düzenleme dahilinde bazı abonelerin elektrik faturalarında artışlar yaşanacak. Örnek tüketimlere göre değişiklikler şu şekilde sıralanabilir: Aylık 417 kilovatsaat üzeri tüketimi olan aboneler destekten çıkacak. Örneğin, aylık 1.047 TL fatura ödeyen bir abonenin faturası %93 artışla 2.016 TL’ye yükselecek. 600 kilovatsaat elektrik tüketen bir abone için fatura %80 artışla 2.903 TL olacakken, 1.000 kilovatsaat tüketimi olan bir abonenin faturası %69 artışla 4.839 TL’ye çıkacak.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YANSIYACAK?

Yeni düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek. Mart ayında elektrik faturalarına tam olarak yansıması beklenen değişiklikler, bazı aboneler için 16-17 Şubat tarihli faturalarla birlikte hissedilmeye başlanabilir.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Şu an için doğal gazda büyük bir fiyat artışı beklenmiyor. Elektrik tarifelerindeki düzenlemenin aksine, doğal gaz fiyatlarının kış boyunca sabit kalacağı öngörülüyor. Mart ayı sonuna kadar herhangi bir artış planlanamazken, Nisan ayında da zam yapılması beklenmiyor. Ancak yıl sonuna doğru doğal gazda yeni bir destekleme modeli üzerinde çalışmalar yapılması gündemde. Özellikle Erzurum ve Antalya gibi illerde doğal gaz destek uygulamasının şekli farklılık gösterebilir. Genel olarak, doğalgaz fiyatlarında belirgin bir artış beklenmiyor.