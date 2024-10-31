“Elektrik Tüketimi İçin Sübvansiyonlar Kaldırılıyor”

YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİNE YENİ DÜZENLEME

Şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketimi yapan haneler için önemli bir değişiklik gerçekleştirileceği bilgisine ulaşıldı. Yeni düzenlemeye göre, 417 kilowattsaatin üzerindeki tüketimlerde sübvansiyonlar kaldırılacak ve gerçekteki maliyetler faturalara yansıyacak. Bu durum, yaklaşık 1,2 milyon aboneyi doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, bu sınırın üzerindeki tüketimler için faturaların yaklaşık iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Bayraktar, “Sübvansiyonlu fiyat uygulaması kaldırılacak ve bu aboneler gerçek fiyattan elektrik alacaklar” dedi. Ayrıca, elektrik ve doğal gaz zammının şu an için gündemde olmadığına da dikkat çekti. Bu yeni düzenleme, enerji tasarrufu teşvik etmek ve elektrik tüketimini dengelemek amacıyla hayata geçiriliyor. Yüksek tüketimli hanelerin daha bilinçli enerji kullanımı teşvik edilecek.

DÜZENLEME DETAYLARI

Yapılan yeni düzenleme ile şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketimi için sübvansiyonlar kaldırılacak. 417 kilowattsaatin üzerindeki tüketimlerde faturaların yaklaşık iki katına çıkabileceği belirtiliyor. Bakan Bayraktar, Türkiye’de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 414 lira olduğunu ifade ederek, “Abonenin aylık faturası 1.050 lirayı geçerse, elektriği gerçek maliyeti ile satın almaya başlayacak” şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu ve bunların yüzde 3’ünün, yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğinin altını çizdi.

ETKİLENEN ABONE GRUPLARI

Bakan Bayraktar, yüksek tüketim grubu olan ve evinde daha çok elektrikli eşya kullanan abonelere dikkat çekerek, “Bunlar, evi büyük olan abonelerdir. Söz konusu düzenleme, elektrik fiyatını daha maliyetine uygun bir şekilde ödemelerini içeriyor” diyerek yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerini tamamladı.