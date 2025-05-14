Elektrikli Araçlar İçin Kötü Haber

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTMAKTADIR

Türkiye’de elektrikli otomobil satışları gün geçtikçe artıyor. Kısa süre içinde bu artışın devam etmesi bekleniyor. Çünkü elektrikli otomobillere sağlanan teşvikler, kullanıcıları bu araçlara yöneltiyor.

DÜZENLEMELER ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNİ ZORA SOKUYOR

Ancak son dönemlerde yapılan düzenlemeler, elektrikli otomobil sahiplerini ciddi anlamda üzebiliyor. Bilindiği üzere, elektrikli otomobilleri dışarıdan şarj etmek ile ev elektriğinden şarj etmek arasında önemli farklar bulunuyor. Dışarıda hızlı DC şarj fiyatları ortalama olarak 9 – 10 TL seviyelerinde seyrediyor. Ev elektriğinde ise güncel KWH fiyatı yaklaşık 3 TL civarında.