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Elektrikli Battaniye Yangını: Yaşlı Adam Kurtarıldı

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YANGINDA AĞIR YARALANAN YAŞLI ADAM

Tokat’ta elektrikli battaniyeden kaynaklanan bir yangında ciddi şekilde yaralanan yaşlı bir adam, Samsun’daki hastanede tedavi ediliyor. Olay, Tokat’ın Zile ilçesindeki Çayır köyünde sabah saatlerinde gerçekleşti. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Mehmet Özçelik, evinde uyuduğu sırada elektrikli battaniyeden alevler yükselmeye başladı.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Yangın alevlerinin evi sarmasıyla birlikte komşuları durumu fark etti ve yaşlı adamı kurtarmak için hemen harekete geçti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi. 3. derece yanıklar yaşayan Mehmet Özçelik, ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yanık Merkezine sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE SÜRECEK

Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Mehmet Özçelik’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Bu üzücü olay, elektrikli battaniyelerin güvenli kullanımı hakkında düşünülmesi gereken bir konu haline geliyor.

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