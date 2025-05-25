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Elektrikli Fiat Fiorino 900 Bin TL

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FIAT FIORINO’NUN GERİ DÖNÜŞÜ

Fiat Fiorino, bir süredir üretim sahasında yoktu. Son gelen iddialara göre, bu ikonik hafif ticari aracın elektrikli versiyonu yeniden sokaklara çıkarılacak. Fiat’ın en çok satan modelleri arasında yer alan Fiorino, Türkiye’de hafif ticari araç denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olmuştu. Ancak, geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye’deki üretimi sona erdi ve yerini daha yeni modellere bıraktı. Buna rağmen kullanıcıların ilgisi ve talebi hiç azalmadı. Şimdi, bu popüler modelin tamamen elektrikli bir versiyonunun yolda olduğu konuşuluyor.

POTANSİYEL İYİLEŞMELER

Eğer otomotiv kulislerinde dolaşan bilgiler doğruysa, Fiat Fiorino Electric, uygun fiyatı ve pratik yapısıyla elektrikli hafif ticari segmentine yeni bir soluk getirebilir. Fiorino’nun motoru, 90 beygir güç üretecek. Bu güç, özellikle şehir içi kullanım ve orta düzey yük taşımacılığı için yeterli bir performans sunuyor. Aracın batarya kapasitesi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 300 kilometrelik menzil iddiası oldukça dikkat çekici. Bu menzil, hem şehir içi ticaret yapan kullanıcılar hem de günübirlik nakliye ihtiyacı olanlar için yeterli görünmekte.

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