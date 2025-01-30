Elektrikte Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR’IN AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelerek 1 Şubat’ta başlayacak yeni dönem elektrik tarifeleriyle ilgili detayları aktardı. NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, Bakan Bayraktar’ın açıklamalarını gündeme taşıdı.

DÜZENLEMENİN GEREKEN NEDENLERİ

Mevcut destekleme uygulaması, gereksiz yere destek alan kesimlerin olmasına sebep oluyordu. Yani aslında desteğe ihtiyacı olmayan gruplar da destek menfaatine sahip olabiliyordu. 1 Şubat’tan itibaren hayata geçecek yeni düzenleme, desteklerin ihtiyaç duyan gruplara adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu.

KİMLER DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK?

Türkiye’de 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor ve bunlardan 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım kapsamına alınıyor. Bu grup, aylık 75 kilovatsaate kadar elektrik tüketiminde destek görüyor. Yani toplam abonelerin yüzde 10’u bu destekten yararlanıyor.

DESTEKTEN YARARLANMAYACAK ABONE SAYISI

Türkiye’deki ortalama elektrik tüketimi aylık 200 kilovatsaat olarak belirleniyor. Bu yeni düzenleme ile ortalama tüketimin iki katından fazla elektrik kullanacak abonelerin destek alması engelleniyor. Dolayısıyla aylık 417 kilovatsaat ve üstü tüketim yapanlar artık destekten yararlanamayacak. Bu gruptaki aboneler, toplam elektrik abonelerinin yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor. Yani 42 milyon elektrik abonesinin sadece 1 milyon 200 bini destek dışı kalacak.

ARTIŞ ORANLARI VE ETKİSİ

Mevcut durumda aylık faturası 1.047 lira olan bir mesken aboneliği, bu yeni uygulama ile 2.016 lira olacak ve bu da yüzde 93’lük bir artışa denk geliyor. Aylık 600 kilovatsaat tüketimi olan ve şu anda 1.616 lira ödeyen mesken abonesinin faturası, yüzde 80 artışla 2.903 lira imkanı bulacak. Aylık 1.000 kilovatsaat tüketen abonenin mevcut ödediği 2.860 lira, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 69 artışla 4.839 lira olacak.

DÜZENLEMENİN YANSIMA ZAMANI

Bu düzenleme, 1 Şubat tarihinden itibaren yapılacak elektrik tüketimlerine etkili olacak. Dolayısıyla büyük ölçüde 1 Mart itibariyle gelen faturalara yansıması bekleniyor. Bazı abonelerin faturaları 16-17 Şubat’ta ulaşabileceği için, bu tarihteki tüketim de yeni fiyatlarla hesaplanacak.

DOĞALGAZ TARİFELERİNDE DURUM

Doğalgaz için de benzer düzenlemeler yapılması planlanıyor ancak kış dönemi için sistem değişikliği göz önünde bulundurulmadı. İl bazlı çalışmalar yürütülecek; örneğin Erzurum ile Antalya’daki abonelerin etkileri farklı olacak.

DOĞALGAZDA ZAM DURUMU

Doğalgaz fiyatları, bu kış mart sonuna kadar sabit kalacak. Yani doğalgaza nisana kadar herhangi bir zam uygulanması söz konusu değil. Ayrıca, doğalgazda destekleme modeline yönelik çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak.