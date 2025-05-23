Elias Rodriguez, İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarını Vurdu

HAKİMİYETİN NEFRET SUÇU AÇIKLAMASI

Washington DC’deki Yahudi müzesinin önünde, iki İsrail Büyükelçiliği çalışanına saldırmakla suçlanan Elias Rodriguez, birinci derece cinayet, yabancı yetkilileri öldürmek ve ilgili ateşli silah suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Savcısı Jeanine Pirro, düzenlediği basın toplantısında saldırının bir nefret suçu olarak değerlendirildiğini belirtti ve daha fazla suçlamanın mümkün olduğunu ifade etti. Rodriguez, saldırı sırasında “Özgür Filistin” sloganı atmıştı.

CİNAYETİN CEZASI NEDİR?

Pirro, “Bu ölüm cezasına uygun bir dava” diyerek, savcıların ölüm cezası talep edip etmeyeceklerini açıklamak için henüz çok erken olduğunu vurguladı. FBI’ın Washington DC saha ofisinden Steve Jenson, cinayetleri “Yahudi toplumuna yönelik bir terör ve şiddet eylemi” olarak nitelendirdi. 30 yaşındaki Rodriguez, olay yerinde gözaltına alındı ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan incelemede, olayda kullanılan silahın Mart 2020’de Illinois eyaletinden yasal olarak satın alındığı tespit edildi.

PROTESTO HAREKETİNE KATILIM

Mahkeme belgeleri, Rodriguez’in 20 Mayıs’ta Chicago’dan Washington’a uçtuğunu ve bagajında silah taşıdığını, saldırıdan yalnızca üç saat önce etkinlik bileti aldığını gösteriyor. Rodriguez ile bağlantılı sosyal medya hesapları, Filistin yanlısı protesto hareketine aktif olarak katıldığını ortaya koyuyor. Federal savcılara göre, Irak Savaşı gazisinin oğlu olan Elias Rodriguez, sol siyasi görüşleri benimsiyor. Müfettişler, Rodriguez’in internette yazdığı ve İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçlayan içerikleri incelemeye çalışıyor.

AİLE FOTOĞRAFI VE SALDIRI ANI

Rodriguez’in evinin dışında 2023 yılında Chicago’da öldürülen Filistinli-Amerikalı bir çocuğun fotoğrafı yer alıyor. Mahkeme belgelerine göre, Rodriguez, saldırı sırasında büyükelçilik çalışanlarına arkadan yaklaşarak belinden çıkardığı 9 mm tabancayla ateş etmeye başladı. Kurbanların yere düştükten sonra yanlarına giden Rodriguez’in birden fazla kez ateş etmeye devam ettiği belirtiliyor. Olayda, kadın kurbanın sürünerek kaçmaya çalıştığı ve sanığın onu takip ederek yeniden ateş açtığı bildirildi. Olay yerinde 21 boş kovan bulunduğu tespit edildi.