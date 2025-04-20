Elif’in Kardeşi, Cenazede Detayları Açıkladı

OLAYIN BAŞLANGICI

Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ, dışarıda buluştuktan sonra Kırav’ın İstanbul Fatih’teki evine geldi. İkili, evde bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, arkadaşını bıçakla öldürdü ve ardından bileklerini kesti. Akdağ, olayın ardından evden kaçtı. Elif Kırav’a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak durumu kontrol etmeleri için yardım istedi.

İLK YARDIM VE POLİS MÜDAHALESİ

Komşular, genç kadının evine geldiklerinde Kırav’ı kanlar içinde buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırav’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Elif Kırav’a yönelik saldırının Sevil Akdağ tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. İncelemelerde, Kırav’ın vücudunda çok sayıda bıçak yarası ile boğuşma izleri bulundu.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli Sevil Akdağ’ı kısa sürede Esenyurt’ta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akdağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AÇIKLAMALARI VE İFADESİ

Şüpheli Sevil Akdağ, ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonra olayın meydana geldiği eve geçip alkol almaya devam ettiklerini açıkladı. Sabah saatlerinde sebepsiz yere kavganın çıktığını ve Elif’in kendisine vurduğunu aktaran Akdağ, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerinde Elif’in hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını, aşırı alkol alması nedeniyle olayın detaylarını hatırlamadığını söyledi.

CENAZE TÖRENİ

Fatih Camii’nde cenaze namazı kılınan Elif Kırav, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine büyük kalabalık katıldı; Kırav’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

KARDEŞİNİN AÇIKLAMALARI

Elif Kırav’ın kardeşi Furkan Kırav, ablası ve Sevil Akdağ’ın eğlenmek amacıyla bir araya geldiğini belirtirken, olay sırasında büyük bir kavgaya tanık olduğunu söyledi. “Büyük bir kavga olmuş, 30 bıçak yarası var. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz,” dedi. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Kırav’ın ablası Müzeyyen Malak, “Onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın. 32 yerinden bıçaklamışlar,” diyerek adalet talebinde bulundu.