“Elisa Zonaro’nun İstanbul Fotoğraf Sergisi”

KAZLIÇEŞME SANAT’TA AÇILAN SERGİ

Zeytinburnu Belediyesi, Kazlıçeşme Sanat’ta Osmanlı döneminde Ressam-ı Hazret-i Şehriyâri olarak görev yapan İtalyan Fausto Zonaro’nun eşi Elisa Zonaro’nun, İstanbul’da geçirdiği yıllarda çektiği fotoğraflardan oluşan “Elisa Zonaro’nun İstanbul’u” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Açılış, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla yapılırken, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve birçok sanatsever de etkinlikte yer aldı.

VALİ GÜL’ÜN SERGİDEKİ DEĞERLENDİRMESİ

Sergide konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’un neresine bakarsak bakalım ki, 100 yıl önceki fotoğraflarda da bunu göreceğiz; dünyanın en güzel şehri. Bizler de bu dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. İstanbul’a kültür çok yakışıyor, sanat çok yakışıyor, sergi çok yakışıyor; bu tür aktiviteler çok yakışıyor. Ama İstanbul içerisinde Zeytinburnu’na bir başka yakışıyor, Kazlıçeşme’ye de bir başka yakışıyor. Her sene yaklaşık üç aylık kültürel etkinlikler oluyor; bu yüzden Zeytinburnu Belediye Başkanımıza ve sanatçılara teşekkür ediyoruz. Ne yaparsa yapsın, hangi güzel etkinliği yaparsa yapsın, bunun devamının gelmesi ve tekrarlanması aslında sanatseverlerin ilgisine bağlı. O yüzden akşamın bu saatinde bu etkinliğe katılmanız, bu sevinci yaşamanız, Belediye Başkanımızın bu tür etkinliklerine devam etmesi için motive edici olacaktır.” dedi.