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Elon Musk: Demokrasi İçin Burokrasi Tehdidi

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ELON MUSK’TAN DEMOKRASİ VURGUSU

ABD’li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) lideri Elon Musk, Oval Ofis’te DOGE’nin faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Musk, DOGE’nin temel amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu ifade ederek, halktan hükümete yönelen etkili bir geri bildirim olmadığı takdirde ve bürokrasinin egemen olduğu bir ortamda demokrasinin anlamının kalmayacağını dile getirdi.

DEMOKRATİK SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Musk, “Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir.” sözleriyle demokratik süreçlerin önemine vurgu yaptı. Bu açıklamalar, halkın yönetime katılımının sağlanması gerektiğine dair güçlü bir ifade taşımaktadır.

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