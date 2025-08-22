Elon Musk, Eski Çalışanlara 500 Milyon Dolar Ödeyecek

ELON MUSK’IN UZLAŞMA HAZIRLIĞI

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra işten çıkardığı yaklaşık 6 bin çalışana tazminat ödemek üzere 500 milyon dolarlık bir uzlaşma süreci başlatıyor. Musk ile sosyal medya şirketi X Corp, eski Twitter çalışanlarının açtığı toplu davada prensipte anlaşma sağladı. Çarşamba günü dava dosyalarına ulaşan bilgiye göre, taraflar uzlaşma sürecini başlatmış durumda. Mahkeme belgelerinde, “Taraflar prensipte uzlaştı ve 19 Ağustos 2025 itibarıyla uzun vadeli bir uzlaşma anlaşmasının şartlarını görüşmeye başladılar” ifadeleri yer aldı.

MUSK’IN İŞTEN ÇIKARMALARI

Musk, Twitter’ı 2022 yılında satın aldıktan sonra iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkararak platformun adını X olarak değiştirdi. Kaliforniya’da açılan dava, Twitter’ın çalışanlara sunduğu sosyal hak programlarını denetleyen Courtney McMillian ve operasyon müdürü Ronald Cooper tarafından başlatıldı. Dava dilekçesinde, 2019’daki işten çıkarma planının, çalışanların çoğuna iki aylık temel maaş ve çalıştıkları her yıl için bir haftalık ek maaş ödenmesini öngördüğü belirtiliyor. Ancak, davada Twitter’ın yalnızca bir aylık tazminat ödendiği ve birçok çalışanın ek tazminat alamadığı iddia ediliyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Dilekçeye göre McMillian ve diğer üst düzey çalışanlara ise 6 aylık temel maaş garantisi verilmiş. Anlaşma, davanın federal temyiz mahkemesine taşınmasından yaklaşık bir ay önce sağlandı. Bilgilere göre, Kaliforniya federal yargıcı daha önce davanın reddi talebini kabul etmişti. Taraflar, prensipteki uzlaşmayı takiben temyiz mahkemesinden yaklaşan duruşmayı ertelemesini talep etti. Dosyada, “Bölge mahkemesi önerilen uzlaşmayı onaylarsa, anlaşma davayı tamamen çözecek ve bu temyizi geçersiz kılacak” ifadeleri yer almakta.

MUSK’IN TWITTER MACERASI

Musk, Twitter’ı tartışmalı bir anlaşmayla 44 milyar dolara satın almıştı. Nisan 2022’de satın almayı kabul eden Musk, birkaç ay sonra bu karardan vazgeçtiğini bildirmişti. Twitter, anlaşmanın tamamlanması için Musk’a dava açmış ve Ekim 2022’de satın alma süreci tamamlanmıştı. Musk, kısa süre içerisinde dönemin CEO’su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri görevden alarak toplu işten çıkarmalara yönelmişti.