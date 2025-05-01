Elon Musk İstediği Kadar Kalabilir

BİR KABİNE TOPLANTISINDA ELON MUSK’A ÖVGÜLER

Beyaz Saray’da yapılan kabine toplantısında, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın sorumluluğunu üstlenen Amerikalı milyarder Elon Musk hakkında açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, Musk’a destek sözü verdi. Trump, Musk’ın Tesla ve SpaceX gibi şirketlerdeki işlerine yoğunlaşmak amacıyla hükümetteki görevinden ayrılmasının beklenmesi üzerine, “Burada istediğin kadar kalabilirsin” diye belitti.

MUSK’A YAPILAN HAKSIZLIKLAR

ABD Başkanı, Musk’ın federal hükümetin küçültülmesi ve israfın önlenmesi konularında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Trump, “Elon Musk’a çok büyük haksızlıklar yapıldı. Gerçekten çok fedakarlık yaptı” şeklinde konuşarak Musk’ın katkılarını vurguladı.

TASARRUFLAR VE GELECEK PLANLARI

Musk ise Hükümet Verimliliği Departmanı bünyesinde şimdiye dek hükümette yaklaşık 160 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını ve bu miktarın zamanla daha da yükseleceğini ifade etti. Sonuç olarak, Musk’ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlere odaklanmak için yakın zamanda hükümet görevinden ayrılması beklentileri arttı.