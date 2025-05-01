Gündem

Elon Musk İstediği Kadar Kalabilir

elon-musk-istedigi-kadar-kalabilir

BİR KABİNE TOPLANTISINDA ELON MUSK’A ÖVGÜLER

Beyaz Saray’da yapılan kabine toplantısında, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın sorumluluğunu üstlenen Amerikalı milyarder Elon Musk hakkında açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, Musk’a destek sözü verdi. Trump, Musk’ın Tesla ve SpaceX gibi şirketlerdeki işlerine yoğunlaşmak amacıyla hükümetteki görevinden ayrılmasının beklenmesi üzerine, “Burada istediğin kadar kalabilirsin” diye belitti.

MUSK’A YAPILAN HAKSIZLIKLAR

ABD Başkanı, Musk’ın federal hükümetin küçültülmesi ve israfın önlenmesi konularında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Trump, “Elon Musk’a çok büyük haksızlıklar yapıldı. Gerçekten çok fedakarlık yaptı” şeklinde konuşarak Musk’ın katkılarını vurguladı.

TASARRUFLAR VE GELECEK PLANLARI

Musk ise Hükümet Verimliliği Departmanı bünyesinde şimdiye dek hükümette yaklaşık 160 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını ve bu miktarın zamanla daha da yükseleceğini ifade etti. Sonuç olarak, Musk’ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlere odaklanmak için yakın zamanda hükümet görevinden ayrılması beklentileri arttı.

ÖNEMLİ

Gündem

Engin Polat Ve Babası Hapis Cezası

Engin Polat ve babası Sezgin Polat, vergi suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, muhasebecileri Ahmet Gün de 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Gündem

Şanlıurfa’da Sağlık Raporu Soruşturması Yapıldı

Şanlıurfa'da, usulsüz sağlık raporu vererek askerlikten muafiyet sağladığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı; aralarından 11'i tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.