Elon Musk, OpenAI İçin Teklif Verdi

ELON MUSK’IN OPENAI SATIN ALMA TEKLİFİ

Elon Musk ve bir grup yatırımcı, OpenAI’yi 97,4 milyar dolara satın almayı teklif etti. The Wall Street Journal’a göre, bu teklif ChatGPT’yi geliştiren şirketin yönetimindeki kar amacı gütmeyen organizasyonun varlıklarını kapsıyor. OpenAI ise şu anda değerlemesini iki katına çıkarmayı hedefleyen bir yatırım kampanyası yürütüyor. The New York Times, durumu, Elon Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında uzun zamandır süregelen ve kişisel hale gelen bir yapay zeka mücadelesinin yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde tanımladı. Her ikisi de OpenAI’nin kurucularıydı, ancak şu anda şirketin yönetim kurulu Altman’a yakın bir duruş sergiliyor.

MUSK’IN TEPKİSİ

Elon Musk, OpenAI’yı satın alma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Sam Altman, eski iş ortağına karşılık vererek X platformunda “Teşekkürler, ama isterseniz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alabilirsiniz” diyerek, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından yaşanan zorlukları alaycı bir dille gündeme getirdi. Musk’ın yanıtı ise “Dolandırıcı” oldu. Konuya yakın bir kaynağa göre, OpenAI bu teklifi henüz incelemiş değil. Teklif, Vy Capital ve Musk’ın yapay zeka şirketi Xai’yi içeren bir konsorsiyum tarafından sunuldu.

OPENAI’Yİ YÜKSELTEN FON TOPLAMA GİRİŞİMLERİ

OpenAI, şu anda fundraising (fon toplama) çabalarına odaklanmış durumda. Japon konglomerası SoftBank, OpenAI’nin son finansman turuna öncülük etti ve bu değerlemeyle OpenAI’yi 300 milyar dolar seviyesine çıkararak dünyanın en değerli özel şirketlerinden biri haline getirdi. Bu değerleme, OpenAI’yi Musk’ın SpaceX ve TikTok’un ana şirketi ByteDance gibi büyük isimlerle aynı düzeye taşıyor.