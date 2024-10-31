“Elon Musk’tan Uygarlık İçin Uyarı”

DÜŞÜK DOĞUM ORANI RİSKİ

Elon Musk, uygarlık için en büyük tehlikelerden birinin düşük doğum oranı ve bunun hızla azalması olduğunu vurguladı. “Lütfen rakamlara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa, medeniyet çökecek, sözlerimi not edin” diyerek bu konunun önemine dikkat çekti. Dünyanın en zengin adamı unvanına sahip olan Musk, bu açıklamalarını Wall Street Journal’ın 2021’de düzenlediği yıllık CEO Konseyi etkinliğinde yaptı.

SEÇİM CAMİASINA YARDIM

Musk şu dönemde ABD seçimleri için Donald Trump’a oy toplamaya çalışıyor. “Çocuk yapmazsanız insanlık yok olacak” ifadeleriyle toplumda doğum oranlarının arttırılması gerekliliğini dile getirdi. 270 milyar dolara yakın bir servete sahip olan Musk, bu düşünceleriyle geleceğe dair endişelerini paylaşmayı amaçlıyor.