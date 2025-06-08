Elon Musk, Trump’ın Epstein Dosyalarında İsmine Dair Paylaşımı Sildi

TRUMP ELEŞTİRİLERİ VE PAYLAŞIMLAR

Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden Donald Trump ile ilgili sert eleştirilerde bulunan Elon Musk’ın bazı paylaşımlarını sildiği ortaya çıktı. Musk’ın kaldırdığı paylaşımlar arasında dikkat çeken bir içerik, Trump’ın isminin Epstein dosyalarında geçtiğini iddia ettiği paylaşım oldu. Elon Musk’ın neden bu paylaşımı kaldırdığı belirsizliğini korurken, Beyaz Saray, Musk’ın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

KAMUOYU ETKİSİ VE SÖZLÜ ATILMA

Musk, Trump’ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirirken, Trump’ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazanacağını ileri sürdü. Ayrıca, Jeffrey Epstein davasında, cinsel istismar ve fuhuş ağlarıyla ilgili dosyalarda Trump’ın adının geçtiği yönündeki iddialarını kamuoyu ile paylaştı. Musk, bu iddialarla dikkat çekerken, Trump’ın isminin Epstein dosyalarında geçmesi, gündemde önemli bir tartışma konusu oldu.