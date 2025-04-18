Elsinore Fayı Uyandı: 23 Milyon Hazır!

DEPENDIĞI ENDİŞELERİN YENİDEN GÜNDEME GELİŞİ

ABD’nin Güney Kaliforniya’sında bu hafta gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki deprem, uzun süre sessiz kalan Elsinore fayıyla ilgili kaygıları yeniden artırdı. Tüm dikkat San Andreas fayına çevrilse de uzmanlar, “Büyük Deprem”in beklenmedik bir kaynaktan, yani Elsinore fayından gelebileceği konusunda uyarıyor. Elsinore fayı, ABD-Meksika sınırından başlayarak San Diego ve Riverside bölgeleri üzerinden Los Angeles’a kadar yaklaşık 160 kilometre boyunca uzanıyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne göre bu fay hattı, bölgedeki en büyük tehlikelerden birini oluşturuyor. Sismolog Dr. Lucy Jones, Elsinore’un 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

BÜYÜK SARSINTIYA YOL AÇMA POTANSİYELİ

Ekim 1910’dan bu yana 6.0’ın üzerinde bir deprem oluşturmamış olan Elsinore fayı, her 100-200 yılda bir büyük bir sarsıntı yaşama eğiliminde. Elsinore fayındaki olası büyük bir deprem, San Diego’dan Los Angeles’a ve hatta Las Vegas’a kadar geniş bir bölgede etkili olabilir. 2017 yılında gerçekleştirilen bir simülasyonda, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Elsinore’dan başlayarak Whittier fayına kadar uzanan 7.8 büyüklüğünde bir depremin potansiyel etkilerini değerlendirdi. Bu senaryo, Los Angeles genelinde yapısal hasar, can kaybı ve ekonomik yıkım gibi önemli sonuçların ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

SİSMİK AKTİVİTEDE ARTIŞ

Dr. Jones, son yıllarda bölgede 1980’lerdeki gibi artan sismik hareketlilik gözlemlendiğini ifade ediyor. 1990’lar boyunca gerçekleşen Landers (1992) ve Northridge (1994) depremleri, bölgedeki tektonik stresi azaltarak uzun bir sessizlik dönemine yol açmıştı. Ancak artık bu sessizliğin sona erdiği düşünülüyor. San Andreas fayındaki muhtemel bir 8.0 büyüklüğündeki depremin Kaliforniya genelinde 1,800 kişinin hayatını kaybetmesine ve 50,000 kişinin yaralanmasına neden olabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, aynı büyüklükte bir depremin Elsinore fayında da gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.