Ekonomi

Emekli İkramiye Zammı TBMM’de Onaylandı

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BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI KABUL EDİLDİ

Bayram ikramiyesi zammı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, “kanunun Meclis’ten geçmesi halinde zamlı ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına yatırılacağını” belirtti. Emeklilerin uzun süredir sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi zammı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanarak önemli bir gelişme yaşadı. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılacak olan zamlı ikramiyeler, emeklilerin bütçesine katkı sağlayacak.

ÖDEME TAKVİMİ BEKLENİYOR

Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, kanunun TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilmesiyle birlikte ikramiyeler hızla hesaplara aktarılacak. Zamlı bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi şu an için netleşmedi, fakat süreç hızlandırılmış durumda. Kanunun TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından resmi duyuru yapılacak ve ödeme tarihleri belirlenecek. Emekliler, bu müjdeli haberi heyecanla bekliyor.

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