Emekli İkramiyesi Artışı İçin Tarih Belli Oldu

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN MESAİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada emekli ikramiyesi ile ilgili çalışmalar yapıyor. Şu anda 3 bin lira olan bayram ikramiyesi, 4 bin liraya çıkaracak teklif, yarın Genel Kurul’da görüşülecek. Emekli bayram ikramiyesi çerçevesinde 15,5 milyon kişiye ödeme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet getireceği tahmin ediliyor. Genel Kurulda teklifin onaylanması durumunda ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Teklif, Karayolları Taşıma Kanunu’nda da bazı değişiklikler öneriyor. Buna göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar, yetki belgesi olmadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu gerçekleştirenlere de 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, teklif ile doğum yardımları da artırılıyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için başvuruda bulunanlara, ya tek seferlik ya da çocuk 5 yaşına gelene kadar aylık olarak doğum yardımı sağlanacak. Her bir çocuk için sağlanacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.