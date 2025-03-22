Emekli İkramiyesi Ödemesi Üç Formül İle Yapılacak

Türkiye’de emekli sayısı 16,5 milyona ulaştı. Bayram ikramiyesi ise iki maaş alan emeklilere bir kez verildiği için 15 milyon emekliyi kapsıyor. Emekliler her yıl iki defa dini bayramlar sırasında bayram ikramiyesi alıyor. 2024 yılı itibarıyla 3 bin lira olan bu ikramiyeler, yüzde 33 oranında ve 1.000 lira artış ile 4 bin liraya çıkarıldı. Ancak, bu kararın resmi hale gelmesi için bir torba kanun içerisinde yer alması ve Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

tartışmalar sebebiyle ikramiye zammı gerçekleşmedi

Tartışmaların ön plana çıktığı durum, TBMM’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalarla ilgili oldu. Bu mesele nedeniyle yapılması planlanan oturum sonuçsuz kaldı ve emekli ikramiyesi zammının yasa haline getirilmesi mümkün olamadı.

zamlı ikramiyenin resmileşmesi bir sonraki haftaya kaldı

Meclis Genel Kurulu, 26 Mart Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi. AK Parti’nin bu hafta yasalaştırmayı planladığı kanun teklifinin görüşmeleri, yaşanan gerginlik ve tartışmalar nedeni ile önümüzdeki haftaya ertelendi.

zamlı bayram ikramiyesi ödemelerinde üç senaryo

1- Eğer teklif Salı günü Meclis’ten onaylanırsa, o zaman teklif Meclis’ten geçer, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve Resmi Gazete’de yayınlanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilir.

2- Eğer teklif kanunlaşmazsa, ikramiyelerin Ramazan Bayramı öncesi 28 Mart’ta hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu durumda teklif yetişmezse, ikramiye 2024 yılı için 3 bin lira olarak hesaplara aktarılacak.

3- Eğer teklif daha sonra kanunlaşırsa, ilk etapta 3 bin lira olan ikramiyenin ödenmesi, aradaki 1.000 liralık farkın daha sonradan hesaplara yatırılması söz konusu olabiliyor.